Bakgrunnen for saken er mistanke om at en gruppe UNRWA-ansatte medvirket under angrepet på Israel 7. oktober i fjor. Det er snakk om totalt tolv personer.

UNRWA har til sammen over 30.000 ansatte som jobber både i de palestinske områdene og flere land i Midtøsten. Hjelpeorganisasjoner og FN-organer sier Gazastripen er rammet av en humanitær katastrofe som følge av Israels krig mot Hamas i området.

Tidligere har USA, Canada, Australia og Italia inntil videre stanset sin støtte til FN-organisasjonen.