Bae Hyun-jin, som tilhører regjeringspartiet, ble ifølge politiet slått i hodet med en steinlignende gjenstand i bakhodet torsdag.

Den antatte gjerningspersonen skal ha fulgt etter Bae inn i en bygning i en av Seouls mer velstående bydeler. Der skal han ha bedt henne bekrefte hvem hun var før han gikk til angrep.

Baes kontor har offentliggjort et opptak fra et overvåkingskamera som viser at han fortsetter å angripe henne selv etter at hun faller i bakken.

Vedkommende ble pågrepet av politiet på stedet. Det dreier seg ifølge politiet om en mindreårig gutt, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Politikeren blødde da hun ble kjørt til sykehuset, men var ved bevissthet, ifølge meldingene.

Sykehuset der Bae er innlagt, opplyser at skadene ikke er livstruende. Sykehuset sier det ikke er grunn til særlig bekymring, men at tilstanden hennes må overvåkes.

Tidligere i januar ble lederen for landets opposisjonsparti Lee Jae-myung knivstukket i halsen mens han snakket med journalister i havnebyen Busan. Han ble utskrevet fra sykehuset åtte dager senere.

Sør-Korea avholder valg på ny nasjonalforsamling 10. april. Meningsmålinger tyder på at president Yoon Suk-yeols konservative parti kommer til å sikre seg flertallet i nasjonalforsamlingen for første gang siden 2016.