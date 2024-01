Kvinnen i 50-årene fra det vestlige Sverige mistenkes for å ha begått folkemord i den syriske byen Raqqa, melder Sveriges Radio (SR).

Påtalemyndigheten opplyser ikke i detalj hva kvinnen skal ha gjort, men det både voksne og barn skal være blant ofrene. Dette skal ha skjedd mellom 2014 og 2016. Kvinnen nekter straffskyld.

Hun ble i 2022 dømt for seks års fengsel for grove krigsforbrytelser etter at hennes tolv år gamle sønn ble rekruttert som barnesoldat for terrororganisasjonen IS.

Hvis kvinnen blir tiltalt, er det første gang i svensk sammenheng at en hjemvendt IS-tilknyttet person stilles for retten for folkemord mot yazidiene, melder SR.

Kvinnen framstilles for varetektsfengsling i Stockholm fredag.