Avisa skriver at Kishida ønsker en diplomatisk seier for å øke populariteten sin. Kishida jobber for et toppmøte der målet vil være å sikre løslatelsen av japanske statsborgere som ble bortført av Nord-Korea for flere tiår siden, opplyser kilder i Washington og Tokyo til avisa.

Folk med kjennskap til samtalene mellom japanerne og nordkoreanerne, som ifølge Financial Times delvis foregår via en kanal i Kina, sier at de foreløpig ikke har ført fram fordi Kim har nektet å samarbeide om de bortførte japanerne.

Spenningen har økt betraktelig mellom Nord-Korea på den ene siden og Japan, Sør-Korea og USA på den andre. Nordkoreanerne har testet en lang rekke våpen, mens de tre andre landene har styrket det militære samarbeidet og gjennomført flere øvelser.