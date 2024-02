Raisi sa fredag under et besøk i den sørlige provinsen Hormozgan at Iran ikke vil være den som utløser en krig.

– Men hvis et land vil opptre som en brutal bølle, vil den islamske republikken Iran svare resolutt, sa Raisi. Han la til at Irans militære styrke i regionen ikke har vært, eller er, en trussel mot noe land, snarere en kilde til sikkerhet som land i regionen kan stole på og ha tillit til.

– I dag har fienden ikke evne til å gjøre oss noe, siden de vet at våre styrker er mektige og i stand til å svare, sa den iranske presidenten.

Tre amerikanske soldater ble drept under et droneangrep mot en amerikansk forlegning i Jordan sist søndag. President Joe Biden har lagt skylden på Iran-støttede islamistgrupper og sier at USA har bestemt seg for en motreaksjon. Han har ikke gitt detaljer om et mulig angrep.