De fem smuglerne ble drept etter å ha tatt seg over grensen fra Syria til Jordan. Hæren opplyste tidligere at de forfulgte et stort antall smuglere som krysset grensen i tett tåke ved morgengry lørdag.

Jordan sier de vil ta tak i det de omtaler som en skremmende økning i ulovlige grensekryssinger. De anklager Syria for ikke å gjøre nok for å stanse smuglernettverkene, som bruker både droner og våpen og har trappet opp aktiviteten.

Før helgen utførte Jordan luftangrep mot smuglernes lagre og skjulesteder i Syria. En kraftig økning i smuglingen blir sett på som en trussel mot landets sikkerhet.

Både Jordan og deres vestlige allierte sier smuglingen kontrolleres av iransk-støtte Hizbollah fra Libanon og andre iranskstøttede militsgrupper som kontrollerer store deler av det sørlige Syria etter å ha støttet president Bashar al-Assad i den langvarige syriske borgerkrigen.