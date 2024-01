– Kronprinsparet kan neppe være bedre forberedt fordi dronningen gradvis har gitt dem mer plass og flere oppgaver i takt med at hun selv naturlig har blitt svakere, sier historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen ved Københavns Universitet.

Dronning Margrethe sjokkerte hele Danmark nyttårsaften da hun i nyttårstalen kunngjorde at hun skal abdisere og overlate tronen til sin eldste sønn Frederik.

Selv om nyheten slo ned som en bombe, har kronprinsen utviklet seg til å bli klar for rollen, mener Olden-Jørgensen.

– Det har vært tydelig for alle at han tidligere har følt ubehag rundt sin rolle som kronprins og rollen i offentligheten. Det ble snakket om at han nærmest krabbet langs veggene. Det er først de senere år at han har funnet en litt mer naturlig og avslappet holdning. Så man kan merke på ham at han er komfortabel i rollen.

– Svært profesjonelt

Han tror den 83 år gamle dronning Margrethe i løpet av våren og sommeren 2023 følte at alderen presset på.

– Jeg tror at hun har følt: Det fungerer nå, men snart går det ikke mer. Og det vil hun ikke påføre landet, sier Olden-Jørgensen.

Han viser til da dronningen i 2022 fratok barna til sin andre sønn, prins Joachim, deres prins- og prinsessetitler. Dronningen begrunnet beslutningen med at hun ønsket å modernisere kongehuset. Det falt for øvrig ikke i god jord hos Joachim og kona, prinsesse Marie.

– Det var jo en ubehagelig beslutning som hun trolig tok selv slik at det ikke ble noe Frederik skulle gjøre mot sin egen bror. Akkurat nå er det et rolig øyeblikk hvor hun kan si farvel i en styrket posisjon. Det er svært profesjonelt, sier han.

Spår folkefest

Søndag 14 januar er dagen dronningen går av og Frederik blir kongen av Danmark. Det blir ingen kroning, men statsminister Mette Frederiksen (S) vil proklamere tronskiftet etter et møte i statsråd.

Men likevel er det ventet en stor folkefest i København den dagen, anslår den danske kongehuseksperten Thomas Larsen.

– Det kommer til å minne om det danskene opplevde da dronningen ble utropt i 1972 av daværende statsminister Jens Otto Krag. Men med den store forskjellen at det denne gangen ikke skjer som følge av et dødsfall, sier han.

Inntil videre har det kommet få opplysninger fra det danske kongehuset om hvordan den historiske dagen vil utspille seg. På det danske kongehusets nettsider vises det til at det fremover vil bli løpende oppdatert om informasjon om tronskiftet.

Men alt er nok nøye planlagt, anslår Larsen.

– Selv om vi ikke vet så mye om hva som foregår bak Amalienborgs vegger nå, så ligger det en fullstendig klar kjøreplan laget av dronningen og hennes nærmeste rådgivere.