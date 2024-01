Lovforslaget skal stemmes over i nasjonalforsamlingens komité for nasjonal sikkerhet, forsvar og etterretning tirsdag. Men allerede sent mandag uttalte Jehor Tsjernev, nestleder i komiteen, seg til den nasjonale kringkasteren.

– Jeg kan definitivt si at ikke kommer til å bli loddtrekning for verneplikt og ikke mobilisering av kvinner, sier Tsjernev.

Menn i titusentall meldte seg frivillig til å kjempe for Ukraina de første månedene etter Russlands invasjon i februar 2022. Nesten to år senere har entusiasmen bleknet.

Det har fått president Volodymyr Zelenskyj til å vurdere en ny vernepliktslovgivning. Forslagene omfatter endringer i reglene for mobilisering og strenger reaksjoner for dem som forsøker å unngå innkalling. Dette har imidlertid ført til kritikk. Menneskerettskommissæren i nasjonalforsamlingen har uttalt at noen forslagene er i strid med grunnloven.

Siden torsdag har komiteen for nasjonal sikkerhet, forsvar og etterretning sett på forslagene. Komiteen kan tirsdag enten godkjenne de foreslåtte endringene eller sende forslaget tilbake til regjeringen for endringer.