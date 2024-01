På tampen av fjoråret utførte Russland ett av sine største rakett- og droneangrepene siden den tidligere fasen av krigen for snart to år siden. Tirsdag var det igjen kraftige angrep mot Kyiv og Kharkiv.

– Nå er situasjonen for de bærbare og mobile luftvernsystemene at det er nok ammunisjon til å motstå noen få kraftige angrep til. Men på mellomlang og lang sikt må vi ha hjelp fra vesten til å fylle opp rakettlagrene, sier generalløytnant Serhij Najev, som er fellesoperativ sjef for Ukrainas væpnede styrker.

– Mer ammunisjon er første prioritet, ettersom russerne virkelig ønsker å utarme luftforsvaret vårt. Vil vil selvfølgelig gjerne ha flere Patriot-raketter og -systemer, sier han til nyhetsbyrået AFP mens han møter soldater som er stasjonert utenfor hovedstaden.

Ifølge ukrainerne klarte de amerikanskproduserte rakettene å skyte ned ti russiske Kinzjal-raketter tirsdag. Kinzjal – som betyr dolk – er en hypersonisk rakett som skal ha en toppfart på ti ganger lydens hastighet.