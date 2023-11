Mohammadi fikk tillatelse til å forlate fengselet for å fortsette behandlingen, opplyses det på menneskerettsaktivistens Instragram-konto, som styres av slektninger av henne som er bosatt i utlandet. Ifølge de samme slektningene ble Mohammadi nektet adgang til det samme sykehuset dagen før fordi hun ikke hadde dekket til håret.

Det er ikke kjent hvor lenge hun vil bli liggende på sykehus. Mohammadi har nylig sultestreiket i fengsel mot soningsforholdene og hijabpåbud, og hun ble tatt til hjertesykehus også forrige uke. Familien har uttrykt bekymring for helsen hennes.

Mohammadi ble tidligere i høst tildelt Nobels fredspris for sin årelange kamp for kvinners rettigheter i Iran og sin kamp for menneskerettigheter for alle.

Hun har vært fengslet 13 ganger og dømt fem ganger. Til sammen er hun dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag for sin opposisjon til det iranske regimet.