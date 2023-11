Den 66 år gamle senatoren Joel Guerriau skal ha hatt planer om å forgripe seg på kvinnen, ifølge påtalemyndigheten. Kilder sier til nyhetsbyrået AFP at kvinnen er et parlamentsmedlem. De to skal ikke ha hatt et intimt forhold.

Den uidentifiserte kvinnen skal ha følt seg rar etter å en drink hun fikk av Guerriau i hans hjem i Paris. Tester viste at hun hadde ecstasy i blodet, og hun valgte da å anmelde hendelsen.

Kringkasteren RMC, som først meldte om saken, sier at politiet gjennomsøkte kontoret og hjemmet til senatoren og at de der hadde funnet det ulovlige stoffet ecstasy.

Guerriau har sittet i det franske senatet siden 2011 og er nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen. Politiet brukte en spesiell fullmakt under arrestasjonen og satte dermed Guerriaus parlamentariske immunitet til side.