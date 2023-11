Bøndene som avler opp hundene og eiere av spisesteder som serverer kjøttet, har protestert foran nasjonalforsamlingen i landet for å kreve at regjeringen skroter planene om å forby hundekjøtt.

Ifølge dem vil forbudet ødelegge levebrødet deres.

– Hvis jeg må legge ned, med den økonomien jeg har, vet jeg virkelig ikke hva jeg kan gjøre, sier Lee Kyeong-sig, som driver en gård utenfor Seoul med rundt 1000 hunder.

Det er ikke opplyst fra myndighetshold hvor stor industrien for hundekjøtt er i Sør-Korea. Til tross for at det er lange tradisjoner for å spise hundekjøtt på Koreahalvøya, blir det stadig mindre populært, og en meningsmåling viser at to tredeler av befolkningen er imot å spise det.