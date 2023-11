Redningstjenesten sier 14 av deres ambulanser har ankommet det beleirede sykehuset onsdag. Evakueringen av sykehuset skjer i samarbeid med FN og Leger Uten Grenser, skriver Times of Israel.

– Nyrepasienter skal overføres til sykehuset Abu Youssef al-Najjar i Rafah, og de sårede skal flyttes til Det europeiske sykehuset sør for Khan Younis, skriver Røde Halvmåne på Facebook, ifølge Al Jazeera.

Det er anslått at over 250 pasienter og helsearbeidere er igjen på Shifa-sykehuset. Rundt 400 fordrevne søker fortsatt tilflukt ved sykehuset, ifølge en talsperson for helsedepartementet i den krigsherjede enklaven.

I helgen koordinerte Israel og Verdens helseorganisasjon (WHO) evakueringen av 31 for tidlig fødte babyer fra sykehuset. 28 babyer ble senere overført til Egypt.

Israel har i flere uker oppfordret til evakuering av sykehuset og har koordinert prosessen etter at israelske styrker tok kontroll over sykehuset der de hevder Hamas har en skjult kommandosentral. Hamas har hele tiden avvist dette.