73 år gamle Gadi Haggai var både amerikansk og israelsk statsborger, opplyser Hostages and Missing Families Forum, den israelske gruppen som representerer gislenes familier, fredag.

På bakgrunn av ulike informasjonskilder har en israelsk regjeringsoppnevnt komité erklært noen gisler døde in absentia, altså uten at man har et lik.

Hamas har i hovedsak ikke bekreftet disse historiene, men har advart og sagt at tiden er i ferd med å løpe ut for gislene. Krigen er nå i ferd med å gå inn i sin tolvte uke.

Ifølge en offisiell israelsk oversikt holdes fortsatt 129 personer som gisler på Gazastripen etter angrepet mot Israel 7. oktober.