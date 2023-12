Flommen har rammet den øst-australske byen Cairns spesielt hardt, ifølge australske nødetater. Flere av byens elver har allerede gått over sine bredder etter at regionen ble rammet av en tropisk syklon tidligere denne uken. En rekke motorveier ligger også under vann og flere trær er veltet over ende.

En ti år gammel jente ble også kritisk skadd da hun ble truffet av lyn i Sør-Queensland lørdag. Ifølge meteorolog Laura Boekel har deler av Queensland fått mer enn 600 millimeter regn de siste 24 timene, og det kan komme ytterligere 500 millimeter det neste døgnet.

Myndighetene har oppfordret flere tusen mennesker nord i delstaten om å ta seg opp i høyere terreng som følge av fare for styrtregn.