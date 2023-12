Dommer Steve Jones sier opprettelsen av nye valgdistrikter der svarte er i flertall retter opp problemet med ulovlig utvanning av minoritetsstemmer. Dette var grunnen til at han i oktober ga ordre om at flere distrikter måtte tegnes opp på nytt.

I tre tilnærmet likelydende kjennelser onsdag avviser Jones påstander om at de nye distriktene ikke gjør nok for å hjelpe svarte velgere. Dommeren sier han ikke kan gripe inn i de folkevalgtes beslutninger, selv om republikanerne ønsker å verne om sin egen makt.

Godkjenningen legger opp til at de nye grensene vil gjelde ved valget neste høst. De nye distriktene vil trolig sørge for at Republikanerne beholder 9 av de 14 plassene Georgia har i Kongressen, mens Demokratene får 5. Republikanerne ligger også an til å beholde flertallet i begge kamrene i delstatsforsamlingen.

En av dem som må forholde seg til et radikalt annerledes valgdistrikt, er demokraten Lucy McBath. Hun sier hun vil holde på plassen i Representantenes hus.

– Jeg vil ikke la Republikanerne bestemme når min tid i Kongressen er omme, skriver hun i en epost til mulige økonomiske bidragsytere torsdag.