En tredje mann er frifunnet for drapet, men er dømt for blant annet forberedelse til drap. Han må tilbringe 9 år og 8 måneder i fengsel, fastslår Svea hovrätt.

– Etterforskningen i saken har vært omfattende og den har blitt framlagt en rekke nye bevis, sier lagmannsrettsdommer Angelica Jonsson i en pressemelding.

Drapet fant sted 2. august 2020 da flere personer i en bil begynte å skyte mot to menn som befant seg utenfor et gatekjøkken i Norsborg, sør for den svenske hovedstaden.

Mennene slapp uskadd fra hendelsen, men tolv år gamle Adriana ble skutt og drept.

Ifølge aktor Anna Svedin er bakgrunnen for skytingen en konflikt i gjengmiljøet i den Stockholm.