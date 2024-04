Store mengder smeltevann førte i helgen til at en demning brast i byen Orsk, rundt 1800 kilometer øst for Moskva, og vannet steg flere meter på et par timer.

Tirsdag ble det sendt ut flomvarsel for deler av byen Orenburg, der det bor rundt 540.000 mennesker.

Ifølge myndighetene i byen ventes det at vannstanden i elvene Ural og Samara vil stige mellom 5 og 40 centimeter det neste døgnet, melder nyhetsbyråene RIA og Tass.

I byen Orsk, der det bor rundt 250.000 mennesker, ble over 6000 evakuert fra sine hjem som følge av flom mandag.