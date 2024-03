Påtalemyndigheten mener Favorskaja, som er korrespondent for det uavhengige mediehuset SOTAvision har deltatt i en «ekstremistorganisasjon» knyttet til Navalnyj, noe som kan gi opp til seks års fengsel.

Hun ble fredag varetektsfengslet i to måneder, etter å ha tidligere sonet en dom på 10 dager for å ha nektet å adlyde politiets ordre i forbindelse med en minnemarkering for Navalnyj, som døde tidligere i år i et russisk fengsel.

Selv mener Favorskaja at saken er en reaksjon på en artikkel hun skrev om hvordan Navalnyj ble «torturert» i fengselet, skriver SOTAvision.

Artikkelen ble delt av Navalnyjs enke, Julia, som beskrev den som en «viktig tekst».

Onsdag og torsdag ble ytterligere fire journalister pågrepet i Russland. To av disse var kollegaer av Favorskaja, mens de to andre skal ha filmet utenfor Favorskajas hjem.

Siden invasjonen av Ukraina for to år siden har russiske myndigheter forbudt, blokkert og forsøkt å sensurere alle uavhengige medier i landet. Mange uavhengige journalister har flyktet ut av landet, mens de som er igjen, risikerer stadig å bli pågrepet.