Flommen startet da storelven Ural gikk over sine bredder. Onsdag førte snøsmelting til at elven steg en halv meter over bristepunktet.

I Kasakhstans vestlige, nordlige, sentrale og østlige regioner er 96.000 mennesker evakuert så langt. Det er 10.000 mer enn tilsvarende tall på tirsdag.

Orenburg-regionen i Russland er også hardt rammet av flommen. 7700 mennesker er så langt evakuert og mer enn 300 hus er oversvømt, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Storbyen Orenburg, med omtrent en halv million innbyggere, ligger også i regionen. I byen Orsk brast demningen allerede fredag, og store områder er allerede oversvømt. Bilder fra byen Orsk viser nødetater som kjører båt gjennom gatene.

Snøsmelting fra Uralfjellene har ført til den verste flommen på flere tiår i Kasakhstan og Russland.