Flere andre ble skadd i brannen, og tilstanden for sju av dem er alvorlig, opplyser Ekrem Imamoglu.

Brannen brøt ifølge avisa Hurriyet ut i et av lokalene til nattklubben Masquerade i 1-tiden natt til tirsdag. Klubben, som ligger i første etasje av en 16 etasjer høy bygning, holder stengt under ramadan og var under oppussing.

Bygningen ligger i bydelen Gayrettepe i den europeiske delen av byen. Brannårsaken er ikke kjent, men blir nå etterforsket.

Ifølge guvernøren i Islamabad, Davut Gül, var ofrene trolig involvert i renoveringsarbeidet. Fem personer er tatt inn til avhør, hvorav flere er ledere ved nattklubben.