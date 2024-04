Et flertall på 70 stemmer i avstemningen onsdag ga grønt lys for at statsminister Gustavo Adrianzén skal få fortsette i posten som han overtok i forrige måned.

38 folkevalgte stemte mot, mens 17 avsto fra å stemme.

Den siste uka har vært turbulent, med seks statsrådsavganger. Det skjedde etter at politiet ransaket huset og kontoret til president Boluarte for å forsøke å finne ut hvor hun har fått minst tre kostbare klokker fra.

Presidenten selv nekter for å ha gjort noe galt og insisterer på at hun kjøpte klokkene for sine egne penger.

Perus grunnlov pålegger alle nye regjeringer å gjennomgå et mistillitsforslag innen 30 dager etter at de er utnevnt, og onsdagens avstemning ble regnet som en lakmustest på om den pressede regjeringen nyter tillit.

Peru har hatt tre regjeringer på bare 16 måneder. Adrianzéns forgjenger Alberto Otárola trakk seg etter at det ble lekket et lydopptak som skal avdekke at han utnytter sin posisjon. Otárola nekter for å ha gjort noe galt.

Det søramerikanske landet har hatt seks presidenter på åtte år.