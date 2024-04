Presidentvalget overlapper også med valget til ny nasjonalforsamling, som skjer om to uker – samme dag som en eventuell andre runde i presidentvalget.

De sju presidentkandidatene har i valgkampen kranglet om en nøkkelbetingelse for at Nord-Makedonia skal kunne bli EU-medlem: Anerkjennelsen av landets bulgarske minoritet i grunnloven. EU-medlemmet Bulgaria har blokkert Nord-Makedonias tiltredelsesprosess i to år på grunn av problemstillingen.

Sittende president Stevo Pendarovski, som støttes av det regjerende sentrum-venstre-partiet, og Gordana Siljanovska-Davkova, som støttes av høyreopposisjonen, er ventet å bli de to kandidatene som møtes i en andre runde.