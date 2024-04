Det velrenommerte nettstedet 38 North, som følger med på Nord-Korea, har funnet beviser som tyder på at tredjepartsselskaper kan ha satt ut arbeid for Amazon-serien «Invincible» og Max-serien «Iyanu, Child of Wonder» uten at de amerikanske selskapene har vært klar over det.

Nord-Korea har en omfattende animasjonsindustri, som gir landet sårt tiltrengte inntekter. Den store statlige tegneserieprodusenten SEK Studio ble spesifikt ført opp på USAs sanksjonsliste i 2021.

Likevel kunne 38 North tidligere i år se at en server i en skytjeneste basert i Nord-Korea daglig fikk lastet opp bilder fra vestlige serier samt instruksjoner og tilbakemelding til animatørene.

– Det er ingen beviser for at selskapene som kan identifiseres basert på bildene, har hatt kjennskap til at delere av prosjektene deres har vært satt ut til nordkoreanske animatører, heter det i rapporten.

Videre står det at bevisene understreker hvor vanskelig det er å håndheve amerikanske restriksjoner i en så global bransje, og at amerikanske animasjonsselskaper må holde seg mye bedre informert om alle selskapene som er involvert i prosjektene deres.

Amazon har ikke svart på henvendelser fra nyhetsbyrået AFP om å kommentere saken, og Max sier de ikke ønsker å si noe.

En kilde med kjennskap til sistnevntes «Iyanu»-prosjekt sier at et sørkoreanske animasjonsstudio som var leid inn, ikke lenger er involvert etter at det kom fram at de satte ut deler av jobben til underleverandører.