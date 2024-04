Krahs assistent ble pågrepet mandag, mistenkt for å ha spionert for Kina på EU-parlamentet og kinesiske opposisjonelle i Tyskland. Etter et krisemøte med ledelsen i Alternativ for Tyskland (AfD) i Berlin onsdag sa Krah at han ikke ville være til stede da partiet offisielt innleder sin valgkamp i helga.

– Men om dere nå tror at dette er slutten på mitt toppkandidatur, så må jeg skuffe dere. Jeg er og vil fortsette å være toppkandidaten, sa Krah.

Politikeren sa videre at han vil endre valgkampstrategien sin før EU-valget i juni, men at han ikke har planer om å snakke om anklagene mot assistenten.

– Målet for oss er å snakke om Europa og å la denne saken bli behandlet slik den skal, nemlig i rettsvesenet, sa Krah.

Han la til at spionasjeanklagene er en ubehagelig sak.

Krahs assistent ble pågrepet i Dresden mandag, anklaget for å ha viderebrakt informasjon fra EU-parlamentet til Kina. Den kinesiske regjeringen beskriver anklagene som oppspinn, og hevder at de er et forsøk på å sverte Kina.

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser omtalte tirsdag saken som «et angrep på det europeiske demokratiet», og sa at spionasjeanklagen er «ekstremt alvorlig». Den som har en slik ansatt, bærer ansvaret, sa hun videre.