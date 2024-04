Særlig i nord er risikoen høy, ifølge Satterfield, som er USAs spesialutsending med ansvar for humanitære spørsmål i Midtøsten.

Videre sier han at Israel må gjøre alt i sin makt for å legge til rette for at hungersnød blir avverget. Han ber om at landet øker innsatsen for å skaffe hjelp til dem som trenger det, særlig i Nord-Gaza.

– Mer må gjøres for at humanitær nødhjelp bringes fram på effektivt vis, sier han.

Israel har imidlertid tatt viktige nødhjelpsgrep de siste to ukene, ifølge Satterfield.