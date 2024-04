William tok en pause fra sine oppgaver på vegne av kongehuset da kronprinsparet i mars delte nyheten om prinsessens sykdom. Det hadde da svirret spekulasjoner om Kate i flere uker i sosiale medier.

Torsdag blir første dagen prinsen er tilbake på jobb, selv om han ble observert offentlig på en fotballkamp med sin eldste sønn prins George forrige uke.

På dagens program står blant annet et besøk til en ideell organisasjon som gir ut mat til mennesker som trenger hjelp. Deretter går turen til et krisesenter for unge mennesker som regelmessig får hjelp av organisasjonen.

Ukjent når Kate er tilbake

En representant for kronprinsparet har tidligere sagt at prinsesse Kate først gjenopptar sine kongelige plikter når legene hennes vurderer at hun er frisk nok til det. Det er ikke satt noen spesifikk tidsramme for når det vil være.

I mars delte Kate en video der hun fortalte at hun har fått kreft. Hun kalte dette et stort sjokke og fortalte at det hadde tatt tid for henne og prins William å forklare situasjonen for deres tre barn – George, Charlotte og Louis. Hun understreket også at familien har behov for privatliv.

To kongelige med kreft

Prinsesse Kate gjennomgikk en mageoperasjon i London i januar, og på det tidspunktet trodde ikke legene at hun hadde kreft. Undersøkelser i etterkant av operasjonen viste imidlertid at hun hadde det.

Det er ikke kjent hvilke type kreft Kate har, men hun er i starten av cellegiftbehandlingen.

Også Williams far kong Charles har fått en kreftdiagnose. Det er heller ikke kjent hvilken krefttype han har.