De to deltok i et basketball-arrangement, og prinsen driblet i vei sammen med barn og unge. En organisasjon drevet av tidligere NBA-spiller Masai Ujiri bruker idrett for å hjelpe vanskeligstilte og skadde ungdommer.

– Idrettens kraft kan forandre liv, den bringer mennesker sammen og skaper fellesskap, sa prins Harry.

Selv grunnla han for ti år siden multisportsarrangementet Invictus Games for å aktivisere sårede veteraner som et ledd i restitusjonen. Der konkurrerer utøverne i idretter som rullestolbasketball, sittende volleyball og innendørs roing. På reisen fortalte han om opplegget til veteranene i Lagos.

Harry og Meghan kom til landet fredag. I hovedstaden Abuja overvar de et skolearrangement om psykisk helse. Prins Harry fikk også møte sårede nigerianske soldater nordvest i landet.

.