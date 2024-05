– Forsterkninger skal ankomme for å ta kontroll over områdene som har unnsluppet oss de siste dagene og hvor kontrollen ikke lenger er ivaretatt, sier den franske regjeringens høykommissær for territoriet, Louis Le Franc.

Le Franc kunngjorde samtidig fredag at en person mistenkt for drap under de pågående opptøyene, har overgitt seg.

– En gjerningspersoner har overgitt seg. Letingen fortsetter etter de øvrige, sa han på en pressekonferanse i Noumea.

Opptøyene i det franske territoriet i Stillehavet er de verste siden 1980-tallet. Fem personer er så langt drept, blant dem tre unge personer som tilhørte urfolksgruppen kanak. For to av drapene har politiet pågrepet de mistenkte.

I tillegg er en politibetjent drept. Et medlem av gendarmeriet, den paramilitære franske politistyrken, døde torsdag som følge av et vådeskudd.

Flere hundre personer er såret i opptøyene, og Frankrike har innført unntakstilstand.

Striden står om en lovendring som skal gi stemmerett og dermed mer politisk innflytelse til om lag 25.000 franske innvandrere som har bodd sammenhengende på Ny-Caledonia i over ti år. Fram til nå har stemmeretten til alle som ikke bodde der før 1998, vært «frosset».