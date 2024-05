Lam ble nominert av en komité i det vietnamesiske kommunistpartiet forrige uke. Etter avstemningen i nasjonalforsamlingen, lovet han a han vil være lojal mot nasjonen, staten og folket.

– Jeg vil gjøre mitt beste for å utføre de oppgaven jeg får, sa 66-åringen.

Den nye presidenten har ledet sikkerhetsdepartementet, som kontrollerer politiet i Vietnam, siden 2016. I 2021 ble han valgt inn i politbyrået, som er det mektigste beslutningsorganet i landet.

Lam har vært sentral i den pågående kampen for å få has på den omfattende korrupsjonen. Kritikere mener på sin side at han er brukt som et verktøy for å skyve motstandere ut på sidelinjen i politiske konflikter.

Rollen som president er i hovedsak seremoniell, men er også en av de fire såkalte pilarene, de fire viktigste politiske vervene i landet. De øvrige er partileder, statsminister og leder for nasjonalforsamlingen.

Utnevnelsen er den hittil største endringen i en omorganisering av ledelsen etter en uvanlig periode med politisk turbulens i den sørøstasiatiske ettpartistaten.