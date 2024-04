– Partene kommer ikke til å sørge for framgang i arbeidet med en tostatsløsning, sa Eide etter et møte med europeiske og arabiske utenriksministre i Riyadh mandag. Det var Norge og Saudi-Arabia som inviterte til møtet.

– Jeg tror ikke Israel er klar til å forhandle på dette tidspunktet, og jeg tror heller ikke at USA er klar til å ta det nødvendige lederskapet, sa han.

– Arabisk og europeisk lederskap er derfor det beste vi kan håpe på, sa han.

Blant deltakerne på møtet i Riyadh var EUs utenrikssjef Josep Borrell. Han opplyste at flere EU-land kommer til å anerkjenne Palestina som uavhengig stat innen slutten av mai.

En slik anerkjennelse kan også komme fra Norge, har Eide antydet.

– Anerkjennelse av en palestinsk stat er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel vi kan bruke én gang. Når et land som Norge bruker det, må vi vite at det kan ha effekt, sa han til NTB i forkant av møtet i Riyadh.

138 av FNs 193 medlemsland har allerede anerkjent Palestina som selvstendig stat, og Stortinget ba i november regjeringen forberede seg på å gjøre det samme.