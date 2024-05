Kilden sier forslaget inneholder «vidtgående konklusjoner» som ikke er akseptable for Israel.

Kort tid tidligere kunngjorde Hamas at de hadde sagt ja til et våpenhvileforslag som var lagt fram av meglere fra Egypt og Qatar.

Jubel brøt ut i gatene i byen Rafah sør på Gazastripen da denne nyheten ble kjent. Her har frykten bredt seg de siste dagene for at en israelsk bakkeinvasjon kan være nær forestående.