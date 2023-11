En domstol i Berlin har slått fast at regjeringens klimatiltak innenfor transport- og boligsektoren ikke er tilstrekkelig når det kommer til den øvre grensen de har satt for karbonutslipp i de individuelle sektorene.

Ifølge kjennelsen torsdag må regjeringen nå komme med hastetiltak for å sørge for at deres politikk for transport og boliger igjen er i tråd med gjeldende lover for klimabeskyttelse fra 2024 til 2030.

Klima- og miljødepartementet, ledet av visestatsminister Robert Habeck, sier de har tatt kjennelsen til etterretning og vil vurdere sine neste steg.

Det tyske samferdselsdepartementet har foreløpig ikke kommentert saken.

Domstolen har dermed gitt medhold til klagene fra miljøorganisasjonene Bund og Deutsche Umwelthilfe (DUH). Saken kan imidlertid ankes.