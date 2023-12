– Mye av det som ble satt i gang i Glasgow i 2021, ser vi nå at det kommer resultater av. Det er et godt forberedt møte, og vi har hatt en god start, sier statsministeren til NTB.

Han understreker likevel at det er nå de vanskelige dagene på møtet kommer.

– Det skal forhandles om en rekke forpliktelser som mange nasjoner må forholde seg til, sier han.

Klimaforhandlingene i Dubai varer fram til 12. desember. Støre har deltatt på de to toppmøtedagene i startfasen av konferansen.

På åpningsdagen ble det enighet om hvordan et nytt klimafond for fattige land i praksis skal fungere. Det mener Støre at har betydning på flere nivåer:

– På et politisk nivå betyr det at de fattigste landene blir hørt. Dette er ofte land som har lavest klimautslipp, men blir hardest rammet. Jeg tror at en finansiell støtte vil gjøre at disse landene opplever mer rettferdighet. Samtidig skal dette administreres av verdensbanken. Jeg håper at de kan prioritere dette området nå.

Norges bidrag til det nye tap og skade-fondet blir på 270 millioner kroner.