Zavadskyj var nestkommanderende i 14. armékorps i den russiske marinens nordflåte. Han ble drept i en «militær spesialoperasjon», melder guvernøren i Voronezj, et område som grenser til Ukraina.

Voronezj-guvernør Aleksandr Gusev opplyser ikke hvordan han ble drept, men omtaler tapet av 45-årige Zavadskyj som et alvorlig tap.

Russiske myndigheter uttaler seg sjelden om soldater som blir drept, men de har opplyst om tap av enkelte høytstående offiserer.

Russiske Telegram-kanaler med kilder i militæret hevder at han ble drept i slutten av november da han tråkket på en landmine, som skal ha ligget et stykke fra fronten. Det kan indikere at det var en landmine plassert av russerne selv, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ukrainske medier meldte om saken i forrige uke. Ifølge russiske kilder har seks generaler blitt drept siden Russland invaderte Ukraina. Ukraina har hevdet at minst tolv russiske generaler har blitt drept.