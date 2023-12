Det slo en ankedomstol på Manhattan fast onsdag. Carroll har saksøkt Trump for voldtekt og injurier.

Hun krever minst 10 millioner dollar i oppreisning for kommentarer Trump kom med i juni 2019, da han var president, etter at Carroll offentlig anklaget ham for å ha voldtatt henne i et prøverom på 1990-tallet.

Trump avviste at han kjente Carroll, sa at hun ikke er hans «type» og anklaget henne for å funnet på voldtektsanklagen for å promotere memoarer hun arbeidet med. En dommer har allerede slått fast at Trump har erstatningsansvar, og det gjenstår bare å slå fast hvor mye han skal betale i oppreisning. Saken starter 16. januar.

I desember 2022 hevdet Trump at han hadde fullstendig immunitet i kraft av presidentembetet, og at han derfor var vernet fra søksmålet. Slik immunitet gir presidenter vern fra mange typer sivile søksmål mens de er i embetet.

En føderal dommer avviste forsøket på å skrote Carrolls søksmål i juni og nektet senere Trump å forsøke seg på et immunitetsforsvar. Trumps forsvarere har framført lignende argumenter i den føderale straffesaken mot ham i Washington, der han anklages for forsøk på å gjøre om på valgnederlaget i 2020.

Carroll har allerede blitt tilkjent 5 millioner fra Trump i et separat sivilt søksmål for injurier og overgrep. Trump har anket avgjørelsen.