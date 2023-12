Uten å nevne fotojournalisten Issam Abdallah, som ble drept i Sør-Libanon 13. oktober, sier det israelske militæret (IDF) i en uttalelse at libanesiske Hizbollah-krigere på det tidspunktet hadde gått til angrep over grensen og at israelske styrker svarte med å åpne ild.

En rapport fra Reuters torsdag fant at et israelsk stridsvognmannskap drepte Abdallah, som jobbet for nettopp Reuters, og såret ytterligere seks journalister ved å skyte to granater i rask rekkefølge mens journalistene filmet.

IDF sier at de var bekymret for en mulig infiltrasjon inn på israelsk område.

– IDF er klar over påstanden om at journalister som var i området ble drept. Området er en aktiv stridssone, hvor sammenstøt finner sted, og det er farlig å være i dette området. Hendelsen blir for tiden undersøkt, heter det i uttalelsen.