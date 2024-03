President Joe Biden snakket mandag for første gang på over en måned med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Biden advarte sterkt Netanyahu mot å gjennomføre en lenge varslet bakkeinvasjon av Rafah-området, der over 1,1 million palestinske internflyktninger har søkt tilflukt fra de israelske angrepene.

Etter samtalen mellom de to lederne opplyste Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at Israel skal sende en delegasjon til Washington for å diskutere veien videre i Gaza.

Den israelske delegasjonen skal etter planen bestå av både militære, etterretningsfolk og andre tjenestepersoner, men vil trolig først være på plass i neste uke, opplyste Bidens talsperson Karine Jean-Pierre tirsdag.

Ifølge FN trues nå de 2,3 millioner innbyggerne på Gazastripen av hungersnød, og USA har bedt Israel slippe inn mer nødhjelp, sa hun.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er nærmere 32.000 mennesker drept og over 73.000 såret i israelske angrep siden oktober, det store flertallet av dem barn og kvinner.