Det skjer på betingelse av at han betaler kausjon på 175 millioner dollar innen ti dager.

Hele boten er på 454 millioner dollar, nær 4,9 milliarder dollar etter dagens kurs.

Han fikk boten for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt for å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper – og for å ha redusert dem for å slippe skatt.

Trump har anket dommen, og betalingsutsettelsen gjelder fram til saken er ferdig behandlet.