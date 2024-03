Det kommer av at republikanernes presidentkandidat Donald Trump har festet et ørlite grep i de sju jevneste vippestatene som avgjorde valget i 2020.

Her leder Trump med sine 40 prosent av stemmene, Joe Biden på sin side klarer ikke å sanke mer enn 37 prosent, viser en ny meningsmåling gjennomført av Ipsos på vegne av Reuters.

Presidenten leder derimot med et knapt flertall på landsbasis. Her ligger han en hårsbredd foran Trump med 39 prosent av de registrerte velgernes støtte, 38 prosent svarer at de vil stemme på Trump.

Avstanden mellom de to kandidatene er innenfor feilmarginen. Hvis man også tar med svarene til de ikke-registrerte velgerne får Trump en knapp ledelse.

En annen kandidat som kan bli en maktfaktor i årets presidentvalg, er den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy jr. Han taper litt terreng i den ferske målingen. Kennedy går fra 17 prosent oppslutning i januar til 15 prosent i mars.

Meningsmålingen har samlet svar fra 4094 amerikanere, 3356 av dem var registrerte velgere. Feilmarginen innenfor kategorien registrerte velgere var på 1,8 prosent.