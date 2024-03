Endringen innebærer at presidenten skal utpekes av nasjonalforsamlingen i stedet for å velges direkte. Samtidig skal begrensningen som sier at presidenten bare kan sitte i to perioder på fem år hver, fjernes.

Den sittende presidenten Faure Gnassingbé har allerede fått et unntak fra begrensningen og har styrt det vestafrikanske landet siden 2005. Han overtok etter faren Gnassingbé Eyadéma, som var president i hele 38 år, fra 1967 og fram til han døde.

Togo ligger på 126. plass – av 167 land – på demokratiindeksen til tidsskriftet The Economist, som beskriver styret i landet som et autoritært regime.