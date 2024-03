33-åringen ble torsdag dømt til tre års fengsel for ugjerningen. Han holdt på med bedrageriet fra 2016 til 2021, ifølge dommen.

Ifølge Horsens Folkeblad ble omtrent hver eneste krone brukt på sportsveddemål på en spillklubb i Kolding i Sydjylland.

Mannen utga fakturaene for å være sendt av bedrifter som regnskapsfirmaet var kunde av. I retten sa han at spillavhengighet var grunnen til at han snøt jobben for en sum tilsvarende 36,6 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Han tilsto i retten, og dommeren fant 33-åringen skyldig i bedrageri og dokumentforfalskning av svært grov karakter. Kun tre måneder av straffen skal sones bak lås og slå, resten er betinget straff.