Tidligere i uka ble det registrert 43,6 minusgrader i Kvikkjokk, da den kaldeste januarnatta på 25 år, ifølge Aftonbladet.

Så registrerte værstasjonen i Naimakka nord for Kiruna 43,8 minusgrader natt til torsdag. Stasjonen er Sveriges nordligste.

– Det er kaldt, mildt sagt, sier meteorolog Linus Karlsson til Aftonbladet

Finsk toppnotering

Lenger øst, på den finske siden av grensa, er det mål 44,3 minusgrader på flyplassen i Entontekis i Lappland, ifølge det finske nyhetsbyrået STT.

Årtusenets forrige kulderekord stammer fra januar 2006, da det var 43,6 minusgrader i landsbyen Pokka ved Kittilä, skriver STT.

Kulda har ført med seg rekordhøye strømpriser i Finland. Finnene har blitt oppfordret til å spare strøm fredag morgen og kveld, da prisen klokka 19 er på hele 2,35 euro per kilowattime. Det tilsvarer 26,5 kroner.

Tjuedobling i strømprisen

Arbeids- og næringsdepartementet har advart om at finner kan få 20 ganger så høy strømpris som i snitt, og råder forbrukerne til å holde strømforbruket nede, skriver Hufvudstadsbladet.

Systemoperatør Fingrid skriver at systemet fredag morgen var stabilt, og at etterspørselen var noe lavere enn ventet.

– Systemet er stabilt, og strømtilgangen er på for øyeblikket på et godt nivå, sier Fingrid i en uttalelse gjengitt av Reuters. Videre påpekes det at kulda og ventet høy etterspørsel stadig vil gjøre at systemet er sårbart for strømbrudd.