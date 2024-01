Tirsdag ble Hamas-bevegelsens politiske nestleder Saleh al-Arouri og seks andre medlemmer av den palestinske bevegelsen drept i et droneangrep i Beirut.

Den israelske regjeringen har ikke offisielt tatt på seg ansvaret, men landets tidligere FN-ambassadør Danny Danon har gratulert landets hær og etterretningstjeneste med attentatet.

Anonyme amerikanske tjenestemenn slår også fast at Israel sto bak, men nekter for at USA var orientert på forhånd.

Uttalelser fra Mossad-sjef David Barnea levner heller ingen tvil.

Er forpliktet

– Mossad er forpliktet til å gjøre opp regnskap med drapsmennene som sto bak angrepet fra Gaza, sa Barnea onsdag.

Han sverget på at israelsk etterretning kommer til å forfølge alle som var involvert i angrepet, enten direkte eller indirekte.

– Det vil ta tid, slik det også gjorde etter massakren i München, men vi kommer til å nå dem uansett hvor de er, sa Barnea i en tale i begravelsen til Mossads tidligere sjef Zvi Zamir.

München-OL

Zamir, som døde tirsdag, 98 år gammel, ledet jakten på dem Israel hevdet sto bak den palestinske terroraksjonen under OL i München i 1972.

Elleve israelske idrettsutøvere og trenere ble drept under gruppen Svart Septembers terroraksjon og det tyske politiets mislykkede forsøk på å nedkjempe angriperne.

Etter München-terroren fikk Mossad i oppdrag av daværende statsminister Golda Meir å ta hevn, og på mindre enn ett år ble tolv palestinske aktivister og ledere drept av israelske dødsskvadroner i europeiske byer. Få om noen av ofrene kunne knyttes direkte til aksjonen i München.

Lillehammer-drapet

I juli 1973 ble den uskyldige marokkanske kelneren Ahmed Bouchikhi forvekslet med Svart Septembers leder Ali Hassan Salameh og drept av Mossad-agenter på Lillehammer. Seks av agentene ble pågrepet av norsk politi, og skandalen var et faktum.

Drøyt 20 år skulle gå før daværende Mossad-sjef Zvi Zamir tok et oppgjør med fortida og det han i et intervju kalte israelske terrorist-metoder.

– For det var terrorisme vi drev med på den tiden. Jeg er ikke særlig stolt av det, verken som menneske eller som jøde. Deler av meg angrer til og med, sa Zamir i et intervju med den israelske forfatteren Uzi Mahnaimi.

Ikke overraskende

For Saleh al-Arouri kom det israelske droneangrepet ikke som noen overraskelse, ifølge den 82 år gamle moren hans, Aisha.

– Måtte Allah være fornøyd med ham. Hver gang en leder dør, dukker det opp en ny som viser seg å være bedre. Allah er sjenerøs, sier hun.

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah advarte i en tale onsdag kveld Israel mot å gå for langt.

– En krig mot oss vil bli svært kostbar. Enhver som fører krig mot Libanon, vil angre på det. Hizbollah vil kjempe til siste slutt, sa han.