Fire av de døde, blant dem et barn på åtte måneder, tilhørte samme familie. Familiens hus i Barra do Pirai ble ødelagt av et jordskred.

En seksåring er savnet i byen Mendes.

Ifølge tall fra ordførerne i ulike byer i delstaten, er mer enn 100 personer blitt hjemløse etter torsdagens uvær.

Delstatsregjeringen har advart om at det fortsatt er fare for flere oversvømmelser og jordskred i ti byer, blant dem storbyen Rio de Janeiro.

Lokale medier melder om flere tilfeller der desperate innbyggere har påtatt seg rollen som redningsteam i et forsøk på å redde liv. Brannmannskaper og politi hadde tidlig natt til fredag norsk tid ennå ikke nådd fram til noen av de hardest rammede områdene.