Norge slutter seg dermed til rekken av europeiske land som mandag kalte inn russiske ambassadører på teppet i protest mot den russiske opposisjonslederens død. Blant dem er Sverige, Finland, Spania, Tyskland, og Frankrike. Storbritannia gjorde det samme allerede fredag.

Russlands ambassadør til Norge, Tejmuraz Ramisjivili, skulle møte i utenriksdepartement mandag kveld, ifølge UD.

– I samtalen vil norske synspunkter bli formidlet om russiske myndigheters ansvar for dødsfallet og for å tilrettelegge for en åpen etterforskning, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Jørem i utenriksdepartementet i en epost til NTB.

– Norske myndigheter vil gjenta vår oppfordring om løslatelse av alle politiske fanger, tilføyer Jørum.

Også russiske ambassadører i Litauen, Latvia og Estland har måttet innfinne seg i de respektive landenes utenriksdepartementer som følge av dødsfallet til 47 år gamle Navalnyj.

Navalnyj sonet en lengre fengselsstraff i en russisk straffekoloni. Det russiske fengselsvesenet opplyste om dødsfallet fredag.