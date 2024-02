Nå 24-årige Shamima Begum ble fratatt sitt britiske statsborgerskap i 2019 av hensyn til rikets sikkerhet, rett etter at hun ble funnet i en interneringsleir i Syria.

Dette mente hun brøt med loven, delvis fordi hun hevder britiske myndigheter ikke tilstrekkelig godt vurderte om hun var offer for menneskehandel. En lavere rettsinstans dette argumentet i fjor.

En ankedomstol avviste fredag anken fra kvinnen.

– Det kan argumenteres for at avgjørelsen i Begums sak var ubehagelig. Men det kan også bli argumentert for at Begum har sørget for sin egen ulykke, skriver dommeren.

Dommeren understreker at retten kun skulle ta stilling til om inndragelsen av statsborgerskapet var ulovlig – og retten konkluderer med at så ikke i er tilfelle.

Begums foreldre kommer opprinnelig fra Bangladesh, og den britiske regjeringen har hevdet Begum hadde dobbelt statsborgerskap og dermed ikke ville bli statsløs dersom hun mistet sitt britiske statsborgerskap. Bangladesh har avvist dette.