Statsadvokatens kontor i den russiske hovedstaden viser til oppfordringer i sosiale medier der folk bes om å møte opp i sentrum av byen for å delta i en demonstrasjon.

– Deltakelse i uautoriserte massedemonstrasjoner, eller det å oppfordre andre til å gjøre det, er straffbart og kan resultere i fengsel, heter det i advarselen, som er gjengitt av Sky News.

Ved minnesmerket for ofrene for politisk forfølgelse under sovjettiden, som er reist ved siden av det gamle KGB-hovedkvarteret, var det flere som la ned blomster fredag. Politifolk så på uten å gripe inn.

«Aleksej Navalnyj – vi minnes deg» lød teksten på kortet som fulgte en av blomsterbukettene.