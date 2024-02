Det opplyste West Virginia-senatoren i en tale fredag, ifølge hans talsperson Jon Kott.

Det var kjent at Manchin vurderte saken. Han har tidligere uttalt at det vil ville være klart innen mars om det var rom for en tredjekandidat i år.

Manchin stiller ikke til gjengvalg til Senatet i 2024. Republikanerne står sterkt i delstaten og antas å ha en god mulighet til å sikre seg hans sete.