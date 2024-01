Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) forsøkte 4500 medlemmer av den muslimske minoritetsgruppen å flykte via Andamanhavet og Bengalbukta i fjor.

Antall døde og savnede er det høyeste siden 2014, da totalen endte på 740, sier UNHCR i en uttalelse. De ber om umiddelbare tiltak for å beskytte den etniske minoritetsgruppen.

Overlevende har delt forferdelige fortellinger om mishandling og utnyttelse på reisen, inkludert kjønnsbasert vold, står det videre i uttalelsen fra UNHCR.

– Flertallet av dem som legger ut på disse reisene, er barn og kvinner – de utgjør rundt to tredeler. Flyktningene har først og fremst reist fra Bangladesh, men også fra Myanmar, opplyser FN-organisasjonen.

Over en million rohingyaer fra Myanmar bor i leirer bygget med bambus og plastduker i grenseområdet Cox's Bazar i Bangladesh. De fleste av dem flyktet fra militærets hardhendte behandling i Myanmar i 2017. I hjemlandet anser mange dem for å være utlendinger som blander seg inn, og de har i en årrekke blitt utsatt for mishandling og nektet statsborgerskap.

Dårlige forhold i og fremtidsutsikter i leirene får mange til å sette ut på havet i håp en bedre framtid et annet sted.